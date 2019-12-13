فرض حظر خروج من قاعدة فلوريدا الجوية على الطلاب السعوديين

واشنطن/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(بنتاغون)، الخميس، فرض حظر خروج من قاعدة " بينساكولا" الجوية بفلوريدا، على أصدقاء الطيار السعودي الذي شن هجومًا مسلحًا داخل القاعدة، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتله و3 آخرين.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة الأمريكية، وصل الخليج 365، نسخة منه.

وقالت الوزارة في بيانها "لقد فرض حظر خروج من القاعدة الجوية على الطلاب السعوديين من قبل قادتهم. ولقد أعطت المملكة العربية السعودية تعليمات لطلابها بالمساهمة في التحقيقات وهم يفعلون ذلك بالفغل".

وأشار البيان إلى أنه مع وجود هذا الحظر فإن الطلاب يمكنهم الوصول إلى العديد من الأشياء، مضيفًا "كحضور الدروس في الصفوف، والطعام، والطاقم الطبي، فضلا عن قادتهم".

والثلاثاء، قررت وزارة الدفاع الأمريكية، تعليق كل عمليات التدريب الجارية حاليًا على أراضيها لعسكريين سعوديين، وذلك بعد الحادثة، بحسب بيان صادر عن ديفيد نوركويست، نائب وزير الدفاع الأمريكي.

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وقال نوركويست إن الطلاب العسكريين السعوديين سيواصلون المشاركة في الدروس النظرية داخل فصول الدراسة، لكن التدريب التطبيقي تم تعليقه بكافة القواعد إلى حين إجراء مراجعة أمنية.

وفتح الملازم الثاني في سلاح الجو السعودي، محمد الشمراني، نار مسدسه داخل قاعة تدريب في قاعدة بينساكولا، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة.

وتضم القاعدة التي وقع بها الهجوم 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني.

وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية"، كما أنها تستقبل طلابا من كافة أنحاء العالم.

ويعد إطلاق النار في فلوريدا الثاني خلال هذا الأسبوع الذي يقع في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.