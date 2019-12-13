إيقاف تطبيق واتس آب عن ملايين الهواتف القديمة .. وهذه أبرز الأنظمة المتضررة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة “واتس آب” أمس (الخميس)، عن توقف تطبيقها عن العمل بملايين الهواتف المحمولة القديمة على مستوى العالم العام المقبل.

وأوضحت الشركة أن البرنامج سيتوقف بالهواتف العاملة بإصدارات أقدم من “أندرويد وiOS و Windows Phone”.

ولفتت إلى أن الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من أندرويد 2.3.7 أو آي أو إس iOS 8 ستفقد إمكانية الوصول إلى واتس آب اعتباراً من شهر فبراير 2020 المقبل.

وتشمل قائمة الأجهزة التي تفقد دعم واتس آب أجهزة آيفون الأقدم من iPhone 5 وجميع أجهزة Microsoft Lumia وهواتف HP Elite الذكية وجميع هواتف أندرويد الذكية التي تم إطلاقها في عام 2010 أو ما قبله.