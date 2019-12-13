إحالة رامي الحذاء على النساء إلى مستشفى الصحة النفسية

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية المختصة بمحافظة ينبع أحالت الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يلقي حذاءه على عدد من النساء، إلى مجمع الصحة النفسية بمنطقة المدينة المنورة.

وقالت المصادر إن إحالة الشخص للمستشفى بهدف الكشف عليه للتأكد من صحته النفسية والعقلية، وتقديم العلاج اللازم له إذا دعا الحال.

وكان الشخص ظهر في الفيديو وهو يرفع صوته على النساء ويتلفظ عليهن بألفاظ مخالفة للذوق العام أمام أحد المجمعات التجارية بينبع، ورمى إحداهنّ بحذائه ما دعا الأجهزة الأمنية لضبطه وتوقيفه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.