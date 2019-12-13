غرفة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت غرفة الرياض، عن توفر 113 وظيفة للجنسين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وأوضحت أن الشركات هي: «شركة الرياض العالمية للأغذية ماكدونالدز، شركة الغذاء اليومي، الشركة الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحدودة، شركة مصنع رامه للألمنيوم، شركة الوسطى البيك للخدمات الغذائية المحدودة».
وأكدت أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــا .
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