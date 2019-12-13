الطقس : أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.

وحددت الهيئة في تقريرها عن حالة طقس الجمعة، تلك المناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية.

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كما توقعت الهيئة تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.