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الأميرة ريما بنت بندر تزور قاعدة بنساكولا الجوية البحرية فى فلوريدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، قاعدة بنساكولا الجوية البحرية فى فلوريدا، لتقديم خالص تعازيها للمأساة التى وقعت الأسبوع الماضي، ولتعزيز تعاون المملكة العربية الكامل مع السلطات الأمريكية فى التحقيق بهذا الحادث حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

والتقت سمو السفيرة خلال الزيارة، بقيادة القاعدة الأمريكية، مجددة إدانتها لهذا الهجوم المروّع كما تعهدت بمتابعتها للتحقيق، وتقديم أى مساعدة ممكنة لتسريعه.

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