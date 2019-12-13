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إحالة 12 إرهابيا من جنسيات مختلفة إلى القضاء العسكري اللبناني

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، 12 إرهابيا، يحملون الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، إلى المحكمة العسكرية في 4 قضايا منفصلة، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية، واستهداف قوات عسكرية تابعة للجيش اللبناني.

وتضمنت قرارات الاتهام، الصادرة من قاضي التحقيق العسكري، فادي صوان، اليوم، ارتكاب المتهمين لجرائم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والتحريض على الانضمام إلى التنظيم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر على نحو يخالف القانون، والشروع في قتل عناصر من القوات المسلحة خلال تنفيذ مداهمات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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