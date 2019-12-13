اليمن.. قرار حوثي بقطع شبكات الإنترنت المحلية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عناصر من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران - أرشيفية

وباشرت بالفعل ميليشيات الحوثي تنفيذ قرارها في عدد من أحياء صنعاء، والمناطق الواقعة تحت سيطرتها. ويستهدف القرار الحوثي آلاف الشبكات، التي تعد مصدر دخل لعدد كبير من الأسر.

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وحسب مصدر، فإن الميليشيات الحوثية تسعى لاستصدار تراخيص إنشاء شبكات إنترنت لشخصيات حوثية نافذة، بهدف الهيمنة على السوق.

واستبقت الميليشيات الموالية لإيران قرارها، برفع سعر تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130 بالمئة.