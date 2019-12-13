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توقيف 20 جزائريا حاولوا عرقلة سير الانتخابات الرئاسية شمال غربى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت عناصر الشرطة الجزائرية بولاية غليزان (شمال غرب) 20 شخصا قاموا بالتجمهر وحاولوا عرقلة سير عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية التى جرت أمس الخميس.


ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني قوله إن "العملية تمت بعد إقدام عدد من الشباب على التجمهر بالشارع الرئيسي لمدينة وادي ارهيو ( 50 كلم شرق غليزان )، مرددين شعارات مناوئة لإجراء الانتخابات مما استدعى تدخل عناصر الأمن وتوقيف 20 شخصا".


وأوضح المصدر الأمني أن التحقيق متواصل مع الموقوفين الذين سيتم تحويلهم أمام الجهات القضائية.

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