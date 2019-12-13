اخبار الخليج

 مايكروسوفت تحيل تطبيق Wunderlist للتقاعد

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر  مايكروسوفت تحيل تطبيق Wunderlist للتقاعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مايكروسوفت تحيل تطبيق Wunderlist للتقاعد

الجمعة 13 ديسمبر 2019

 مايكروسوفت تحيل تطبيق Wunderlist للتقاعد

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مايكروسوفت إحالة تطبيق المهام Wunderlist للتقاعد بدءا من 6 مايو/أيار 2020 بهدف التركيز على تطبيق المهام الخاص بها To-Do.

Advertisements

 

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن لمستخدمي Wunderlist الحاليين الاستمرار في استخدام قائمة المهام حتى الموعد المحدد، إلا أنه لن يتم دعم التسجيلات الجديدة.

 

وبدءا من 6 مايو/أيار 2020 لن تتم مزامنة المهام، ويمكن للمستخدمين حينئذ تصدير قوائمهم لفترة محدودة إلى تطبيق "To-Do". وترغب مايكروسوفت في جعل عملية التحول من Wunderlist إلى To-Do سهلة قدر المستطاع؛ لذا فإن تطبيق To-Do يقدم ميزة وظيفة جلب لقوائم المهام بتطبيق Wunderlist.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  مايكروسوفت تحيل تطبيق Wunderlist للتقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا