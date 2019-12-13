عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مايكروسوفت تحيل تطبيق Wunderlist للتقاعد

الجمعة 13 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مايكروسوفت إحالة تطبيق المهام Wunderlist للتقاعد بدءا من 6 مايو/أيار 2020 بهدف التركيز على تطبيق المهام الخاص بها To-Do.

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وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن لمستخدمي Wunderlist الحاليين الاستمرار في استخدام قائمة المهام حتى الموعد المحدد، إلا أنه لن يتم دعم التسجيلات الجديدة.

وبدءا من 6 مايو/أيار 2020 لن تتم مزامنة المهام، ويمكن للمستخدمين حينئذ تصدير قوائمهم لفترة محدودة إلى تطبيق "To-Do". وترغب مايكروسوفت في جعل عملية التحول من Wunderlist إلى To-Do سهلة قدر المستطاع؛ لذا فإن تطبيق To-Do يقدم ميزة وظيفة جلب لقوائم المهام بتطبيق Wunderlist.