شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية ستعلن عصر الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شرفى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى جرت اليوم الخميس داخل الجزائر بلغت 41.14%، مشيرا إلى أن النتائج الأولية ستعلن غدا الجمعة فى الثالثة عصرا (بالتوقيت المحلى).

وأضاف شرفي - في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل - إن السلطة المستقلة للانتخابات ستعقد مؤتمرا صحفيا بمقرها في قصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة للإعلان عن النتائج الأولية، كاشفا عن أن عدد المصوتين في الداخل بلغ 9 ملايين و692 ألفا و77 ناخبا، بخلاف المصوتين من أبناء الجاليات الجزائرية بالخارج.

وبحسب بيان للسلطة المستقلة، فإن المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين 16 و25 ديسمبر الجاري.

وأوضح البيان أنه في حالة عدم حصول أي من المرشحين الخمسة على نسبة ما يزيد عن 50% من الأصوات، فستجرى جولة ثانية للاقتراع بين المرشحين الأول والثاني من حيث الترتيب.

وأشار البيان إلى أن جولة الإعادة ستجرى خلال الفترة ما بين 31 ديسمبر الجاري و 9 يناير المقبل.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون (مستقل)، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد ر ئيس حزب جبهة المستقبل.

وفيما أعلنت حملة تبون أن مرشحها حسم الانتخابات من الجولة الأولى بعد تحقيقه 64%، قالت حملات ميهوبي وبن قرينة وبلعيد إن أحدا لم يحسم الانتخابات، وأن مرشحيها سيخوضون جولة الإعادة، فيما التزمت حملة المرشح بن فليس الصمت.