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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 5 نصائح مهمة للاستفادة القصوى من سماعات أبل

الجمعة 13 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

في حين تتجه أبل لمبيعات تقترب من 50 مليون سماعة لاسلكية، ما زال البعض لا يعرف كيف يستفيد بالدرجة القصوى من إمكانات تلك السماعة.



ووفق إحصائيات صادرة عن عملاق التكنولوجيا الأمريكي، باعت "آبل" نحو 3 ملايين وحدة من سماعاتها اللاسلكية AirPods Pro وAirPods خلال الاسبوعين الماضيين فقط، وسط توقعات بأنه مع نهاية 2019 ستكون أبل قد باعت ما لا يقل عن 50 مليون وحدة من سماعات AirPods، ما يجعلها الشركة الرائدة بلا منازع في سوق السماعات اللاسلكية.

التقرير التالي يشرح كيف يمكنهم تحقيق أقصى استفادة من السماعات سواء مع هواتف آيفون، أو أندرويد.

استخدمها مع هواتف أندرويد

يمكن إقران سماعات AirPods Pro مع هواتف أندرويد، وعليك ألا أن تضع السماعات في العلبة الخاصة بها، ثم افتح الغطاء، ثم اضغط مطولًا على الزر الصغير الموجود في الجانب الخلفي للعلبة حتى يظهر ضوء صغير أبيض.

قبل ذلك لا بد أن تتأكد من تشغيل البلوتوث على هاتفك، ثم ابحث عن AirPods Pro في الأجهزة المتاحة في قائمة البلوتوث على هاتفك، ثم اضغط عليها لإقرانها بالجهاز.

التحكم في الضوضاء

الخطوة التالية تتيح لك السماعات 3 أوضاع للتحكم في الضوضاء: "إلغاء الضوضاء النشطة" ونمط "شفافية الصوت" وإيقاف، وهنا بإمكانك التبديل بينها بناء على مقدار ما تريد سماعه من الأصوات المحيطة.

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ثم يتم الانتقال إلى Settings على هاتف آيفون أو جهاز آيباد، ثم اضغط على خيار Bluetooth، والبحث عن سماعات AirPods الخاصة بك في قائمة الأجهزة المتصلة، ثم اضغط على أيقونة “i” الموجودة بجانبها.

اضغط على خيار "إلغاء الضوضاء" Noise Cancellation، أو "شفافية الصوت" Transparency، أو "إيقاف" Off.

الوصول إلى أفضل درجة صوت

تتيح السماعات الحصول على أفضل جودة صوت مع إلغاء الضوضاء بالكامل، فقط بعد وضع AirPods Pro في أذنيك، انتقل إلى Settings واضغط على Bluetooth، ثم أيقونة "i" الموجودة بجانب سماعات AirPods الخاصة بك في قائمة الأجهزة المتصلة.

اضغط على خيار Ear Tip Fit Test، ثم "متابعة"، ثم زر "تشغيل"، سوف تسمع مقطع موسيقيا قصيرا وستستخدم AirPods Pro هذا الصوت لتحديد ما إذا كانت القطعة الجلدية المستخدمة هي المناسبة لك.

H1 الشريحة الذكية

في المجمل، صممت "أبل" السماعات بحيث يمكنك استخدام سماعة واحدة فقط بدون التأثير على جودة الصوت، فقط ضع إحدى السماعتين في أذنك واترك الأخرى في علبة الشحن، وستكتشف شريحة H1 تلقائيا أي واحدة قيد الاستخدام، وسيصدر منها الصوت.

استمع لرسائلك عن طريق Siri

عندما تستخدم AirPods أو AirPods Pro يستطيع Siri المساعد الصوتي حينئذٍ قراءة رسائلك الواردة، كما يمكنك الرد عليها دون استخدام اليدين.

ولكن هذه الميزة تتطلب إقران السماعات مع هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 13.2 أو أي إصدار أحدث، أو أجهزة آيباد التي تعمل بنظام iPadOS 13.2 أو أي إصدار أحدث، ولتفعيل هذه الميزة انتقل إلى الإعدادات على جهازك، واضغط على خيار الإشعارات، واختار "نطق الرسائل باستخدام سيري" Announce Messages with Siri، ثم اضغط على زر تشغيل.