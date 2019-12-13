عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأصغر في التاريخ.. تايم تختار جريتا تونبرج شخصية 2019

الجمعة 13 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت مجلة "تايم" الأمريكية، الأربعاء، أنها اختارت الناشطة السويدية من أجل المناخ جريتا تونبرج شخصية العام 2019، وعنونت على صفحتها الأولى "قوة الشباب".



وأصبحت السويدية، البالغة من العمر 16 عاماً، رمزاً للتحرك من أجل محاربة التغير المناخي عبر العالم، وجمعت الملايين من المناصرين لقضيتها، لكنها لم تحصل على جائزة نوبل للسلام بعدما تم التداول باسمها كثيرا.

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وبذلك تكون تونبرج أصغر حائزة على هذا اللقب، الذي بدأت تمنحه مجلة "تايم" عام 1927.

وبدأت تونبرج التظاهر وحيدة من أجل المناخ في صيف 2018 كل يوم جمعة أمام البرلمان السويدي، ثم توسعت حركتها لتشمل ناشطين من كل أنحاء العالم.

وتقدمت تونبرج على 5 مرشحين وصلوا إلى النهائيات هم: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيمة الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي، ونجمة فريق الولايات المتحدة النسائي لكرة القدم ميجان رابينو، ومخبر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) الذي نبه إلى الاتصال الهاتفي بين دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكان وراء إطلاق إجراءات عزل الرئيس، والمتظاهرون المطالبون بالديمقراطية في هونج كونج.