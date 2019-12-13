شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سطو مسلح على عدة محال تجارية بـ«القويعية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض عدد من المحال التجارية في محافظة القويعية للسرقة. Advertisements ووثقت كاميرات المراقبة، تعرض عدد من المحال لحادث سطو مسلح وسرقة محتوياتها من الأموال على يد مجهولين. ولم يتسن لصحيفة “الخليج 365” التأكد من موقع وزمان تصوير الفيديو.

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