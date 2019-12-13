رجاء القرق من بين أكثر النساء تأثيراً في العالم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلت رجاء القرق، رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي، والرئيسة التنفيذية لمجموعة عيسى صالح القرق، ضمن قائمة مجلة «فوربس» ، لأكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم لعام 2019. وتتكون مجموعة عيسى صالح القرق من 27 شركة تعمل في مجالات التجزئة والبناء والمعادن. وكانت القرق أول سيدة إماراتية تم تعيينها في مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط».

وتصدرت القائمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تلتها كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ثم نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي في المركز الثالث.

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