أحمد بن سعيد يزور معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة، المقام في ندوة الثقافة والعلوم بدبي والذي بدأت فعالياته أمس الأول وتستمر حتى الأحد المقبل.

جاء ذلك خلال حضوره احتفال الجامعة البريطانية في دبي بتخريج دفعة جديدة من طلبتها، الذي أقيم في مسرح ندوة الثقافة والعلوم.

وأبدى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إعجابه بالمعرض، معرباً عن شكره للعارضين على اهتمامهم بالمقتنيات لما يمثله هذا الجهد من اعتناء بالتراث المحلي والعالمي.

كما شاهد نموذجاً من الأعمال المشاركة في مهرجان الإمارات للبوستر الذي نظمته الندوة احتفالا بعام التسامح بمشاركة 73 دولة بعدد 365 بوسترا، مشيدا بتنوع البوسترات وابتكارية أفكارها.