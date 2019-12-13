الجزائر تنتخب «الرئيس».. و تبون يتقدّم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اغلقت امس الاحد في الجزائر، مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة وسط تقارير عن مشاركة وصلت الى حدود ال50 بالمئة، فيما شهدت عمليات الاقتراع في العاصمة ومنطقة القبائل عدة حوادث أدت إلى توقف الاقتراع في بعض المكاتب.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، لتنطلق بعدها عمليات فرز الأصوات، وسط توقعات بظهور النتائج الأولية اليوم الجمعة، على أن تُعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق هذا الشهر، وتجرى جولة الإعادة المحتملة في مطلع يناير/‏كانون الثاني.

وفتح نحو 61 ألف مركز تصويت عبر أنحاء البلاد، كما كان منتظراً، عند الثامنة صباحاً (7,00 ت.ج)، ورجح محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن تصل نسبة المشاركة إلى نحو 50%. وكشف شرفي في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن نسبة المشاركة بلغت 33.6% عند الساعة الخامسة مساء، أي ساعتين قبل انتهاء الاقتراع الرئاسي. وأوضح أن 10 ولايات تجاوزت بها نسبة المشاركة أكثر من 41%، وأن كثيراً من الولايات الأخرى فاقت نسبة المشاركة بها 35%.

وتوقع شرفي، أن تصل نسبة المشاركة النهائية إلى نحو 50%، معتبراً هذه المشاركة مرضية جداً، بالنظر لما «حاطتها من ظروف مادية واجتماعية داخل الجزائر وخارجها». وأفادت وسائل إعلام أجنبية بأن هناك مؤشرات أولية عن تقدم المرشح عبد المجيد تبون في عدد من مراكز الفرز

وشهد الاستحقاق الرئاسي حالات منع للتصويت بولايتي تيزي وزو وبجاية، وبدرجة أقل في ولاية البويرة.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس وزرائه نور الدين بدوي وكل أعضاء الحكومة قد أدوا واجبهم الانتخابي من خلال الإدلاء بأصواتهم للانتخابات الرئاسية. كما أدلى المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية بأصواتهم، كل في مركز الاقتراع المسجل فيه على مستوى الجزائر العاصمة، حيث اغتنموا الفرصة مجدداً «لدعوة الناخبين للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة». وأدلى الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة بصوته بالوكالة، حيث كلف شقيقه ناصر بالتصويت نيابة عنه بأحد مراكز الاقتراع في العاصمة.

واقتحم معارضون مركزي تصويت في بجاية إحدى أكبر مدن منطقة القبائل مع بداية عملية التصويت، وقاموا «بتحطيم صناديق التصويت وخربوا قوائم الناخبين» بحسب شهود. وشهدت عملية التصويت في هذه المنطقة عدة حوادث كما توقفت تماماً في تيزي وزو والبويرة، بحسب عدة مصادر.

وقال المتحدث باسم سلطة الانتخابات في الجزائر، علي دراع، إن هناك فصائل حاولت عرقلة التصويت بالعنف. وأشار إلى أن الجماهير الجزائرية تتوافد على مكاتب الاقتراع، ونسبة المشاركة جيدة، لافتاً إلى أن هناك بعض الراغبين في إفشال العملية باستخدام القوة. وأضاف دراع، «طالبنا السلطات الأمنية بعدم استخدام العنف حتى مع من يستخدمه ضد الراغبين في التصويت». وأوضح، أن الديمقراطية تمارس عن طريق الانتخاب والصناديق، وهناك جزء بسيط من الجزائريين لا يريدون الانتخاب، وهم لديهم الحرية في ذلك، لكن استعمال العنف هو الشيء المرفوض وغير المقبول. (وكالات)