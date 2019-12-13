كأس نائـب رئيس الدولة للجوجيتسـو تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وذلك في مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة. وتتيح الجولة الثانية للأندية الرياضية المحلية فرصة التنافس للتأهل للفوز بأحد أهم الألقاب الوطنية في رياضة الجوجيتسو.

وتقام منافسات البطولة بنظام الحزام المفتوح، حيث يتنافس المشاركون اليوم من مختلف الأحزمة ضمن ثلاث فئات، تشمل فئة الرجال فوق سن 18، وفئة الشباب تحت سن 21 عاماً، وفئة الناشئين تحت سن 18 عاماً ضمن فئات أوزان متنوعة.

وبعد تمكّنهم من حصد ذهبيات الجولة الأولى، يشارك نجوم اللعبة المحليون في منافسات الجولة بما في ذلك لاعبو أكاديمية نادي الوحدة زايد الكثيري، وعمر الفضلي، وحامد الهنائي، وسيف ذيبان، ومحمد العمري، ولاعبو نادي العين خالد الشحي، وخصيب المقبالي، وماهر طاهر وسعيد الحاج، ومحمد القبيسي، وأبطال نادي بني ياس سالم علي زايد وعمر السويدي وماجد الشحي ومهدي العولقي ومحمد السويدي، ونجم نادي الجزيرة صالح الذريبي، وسيف المنصوري ومحمد المنهالي من أكاديمية كوماندو جروب وأكاديمية A.F.N.T

على التوالي.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «نحرص في جميع البطولات التي ننظمها على تقديم تجربةٍ مميزة للاعبين والحضور، وذلك انطلاقاً من حرصنا على تسليط الضوء على رياضة الجوجيستو بصورةٍ تليق بحضور دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية. ويظهر جمهور الجوجيتسو في الإمارات حماسةً كبيرة لحضور وتشجيع لاعبيهم سواءً في البطولات المحلية والدولية، ما يؤكد على عمق ارتباط هذه الرياضة وقيمها النبيلة بنسيج مجتمع دولة الإمارات».

وأضاف: «تستكمل الجولة الثانية الزخم الكبير للبطولة، والذي انطلق مع الجولة الأولى، ما يؤكد عشق مواطني وسكان الإمارات لهذه اللعبة ومدى ارتباطها بهويتهم. ونتطلع اليوم لتألق لاعبي وأندية الجوجيتسو المحلية على بساط المنافسة، حيث يشارك الجميع على أمل الوصول للمرحلة المقبلة والظفر بكأس البطولة».

وتبدأ عملية الوزن الرسمية للاعبين المشاركين في البطولة في تمام الساعة 11 من صباح اليوم فيما تنطلق المنافسات في الساعة الثانية ظهراً، لتقدّم لجمهور البطولة من عشّاق الجوجيتسو جرعةً مثالية من الحماسة.