شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر شافر.. مسرحي اصطاد الموسيقى في فيينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لاقت مسرحية «أماديوس» التي كتبها بيتر شافر وقدمها المسرح القومي في لندن، نجاحاً كبيراً دفع المخرج السينمائي ميلوش فورمان إلى إخراجها للسينما، وقام مع بيتر شافر بكتابة السيناريو، وحاز فيلم «أماديوس» عام 1985 سبع جوائز أوسكار، كما أن هذا النص المسرحي يعتبر من أعظم النصوص المسرحية التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

استمد شافر مادة هذه المسرحية من حياة الموسيقار العالمي فولفجانج اماديوس موتسارت، الذي قدم للعالم ميراثاً خالداً من الموسيقى، وكانت حياته ملأى بالشقاء والألم، لقد هبط موتسارت إلى فيينا، عاصمة الإمبراطورية النمساوية، في نهايات القرن الثامن عشر، جاءها شاباً مفعماً بالقوة والحيوية والموهبة الموسيقية الفذة التي حباه الله بها، لكنه يواجه حرباً ضارية من موسيقار متوسط الموهبة أحس بأن في قدوم موتسارت إلى فيينا قضاء على مركزه في البلاط الإمبراطوري، فعمد إلى محاربة موتسارت بكل الوسائل.

وبعد ثلاثين سنة من موت موتسارت يعترف سالييري، بكل الآثام التي ارتكبها ضد منافسه، لقد مات موتسارت لكن موسيقاه تصدح في كل مكان، يقول سالييري في نهاية المسرحية: «صدحت موسيقى موتسارت أعلى فأعلى في العالم كله، وخفتت موسيقاي تماماً حتى لم تعد تعزف على الإطلاق».

واستمد بيتر شافر مادة مسرحيته من وقائع الفترة التي عاش فيها الموسيقار موتسارت، ومن تفاصيل الحياة في فيينا عاصمة الإمبراطورية النمساوية، والصراع هنا بين الجمال والشر بين موتسارت؛ تلك الموهبة المتدفقة وذلك الشاب الذي قدم إلى فيينا تسبقه شهرته، ولا يمتلك غير موهبته وفنه، وبين سالييري موسيقار البلاط الملكي؛ نصف الموهبة الذي أحس بالخطر الداهم عليه عندما هبط موتسارت إلى فيينا، فيدور الصراع بين القوتين: الجمال والشر، وفي هذه المعركة يستخدم سالييري كل وسيلة ممكنة لتحطيم موتسارت.

كان شافر قد كتب مسرحيته المهمة «الاصطياد الملكي للشمس» التي عرضت في لندن عام 1964 وتدور حول الغزو الإسباني لبيرو في النصف الأول من القرن السادس عشر، كانت بيرو تعيش في ذلك الوقت في ظل حضارة راقية، ثم جاء الإسبان بمدافعهم وأطماعهم، مدفوعين بشكل خاص نحو الذهب الذي يكثر في بيرو، ويحدث الصدام بين الحضارة وقوة المدفع، ويقع ملك بيرو في قبضة الإسبان، وتدور مفاوضات مع أتباعه ويتم الاتفاق على إطلاق سراحه مقابل فدية، وهي أن يجمع أتباعه من التحف والمشغولات الذهبية ما يملأ الحجرة التي سجن فيها، لكن الإسبان بعد حصولهم على هذه الكنوز يقومون بقتل الملك، ويتهالك القادة الإسبان على الذهب ويوزِّعونه بين القادة والجنود والملك ورجال الحاشية والأكليروس.

Advertisements

يقول الراوي في المسرحية: «وسقطت بيرو، وأعطيناها الجشع والجوع والصليب، ثلاث هدايا من العالم المتحضر، ذهب الرجال الذين كانوا يتغنون على شرفات الجبال، وحل محلهم عبيد يحفرون تحت الأرض بلا غناء، أصبحت بيرو بلداً صامتاً، جمدها الجشع، وهكذا سقطت إسبانيا وقد سد بلعومها الذهبي، فانتفخت، والآن تموت».

يغطي شافر أحداث هذه المسرحية بطريقة بريخت، فيجعل واحداً من أبطال المسرحية يروي لنا الأحداث ويعلق عليها، وهو يستخدم أسلوباً مشابهاً في «أماديوس» فيجعل سالييري الراوية الذي يتوجه إلى المشاهدين بالحديث، فيما يشبه الاعتراف، فيحكي الأحداث ويعلق عليها. وتتبدى موهبة شافر في الحوار المسرحي الذي جاء على مستوى عالٍ في التعبير، ويحمل روح الشعر في المواقف التي تتطلب ذلك.

وبعد أن نجح سالييري في القضاء على موتسارت الذي مات ودفن في مقابر الفقراء دون أن يحس أحد بموته، يتحدث سالييري عن نفسه بعد ذلك: «وهكذا بقيت في فيينا مدينة الموسيقيين موقراً ومبجلاً من الجميع، وببطء فهمت طبيعة عقاب الله.. ما الذي كنت أضرع من أجله في تلك الكنيسة الصغيرة وأنا صبي؟ ألم تكن الشهرة؟ شهرة صاحب السعادة؟ حسناً، الآن أمتلك الشهرة، كنت ببساطة أشهر موسيقي في أوروبا، كان عليّ أن أحترق في نار الشهرة، وأتحول إلى قرميد إلى شيء محنط، وأدفن في الشهرة، وعندما يذكر الناس اسم موتسارت بالحب، سيذكرون اسم سالييري باشمئزاز، سأصبح خالداً على أية حال، ولن يستطيع هو منع ذلك».

جاء البناء المسرحي محكماً، فطبيعة الموضوع أتاحت لشافر اصطياد موسيقى موتسارت كجزء من النسيج الدرامي للمسرحية، وبعد موت موتسارت تصبح موسيقاه السوط الذي يجلد سالييري كل يوم إلى أن مات.

ولد شافر في ليفربول بإنجلترا عام 1926 وأتم تعليمه الجامعي في كامبردج، وأثناء الحرب العالمية الثانية عمل لمدة ثلاث سنوات في مناجم الفحم بإنجلترا كواجب وطني، حيث لم يكن قد بلغ سن التجنيد، رحل إلى أمريكا عام 1951، وعمل بمكتبة نيويورك العامة، ولما عاد على إنجلترا عمل مع دار نشر للموسيقى، ولم يتفرغ شافر للكتابة إلا بعد أن أصبح من الكتاب المعترف بهم.

بدا شافر حياته الأدبية بالكتابة للتلفزيون والراديو وفي عام 1958 قدم مسرحية «تمرين للأصابع الخمسة» التي استمر عرضها في لندن لمدة سنتين، ثم عرضت في نيويورك لأكثر من عام، ثم كتب بعد ذلك «أذن خاصة، عين عامة، الكوميديا السوداء، قلعة شرايفنج».