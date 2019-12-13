الإمارات تشارك المغرب احتفالية 50 عاماً على تأسيس «التعاون الإسلامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، في الاحتفالية التي نظمتها المملكة المغربية في العاصمة الرباط بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.

ترأس وفد الدولة المشارك في الاحتفالية الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة، وضم سعيد الكتبي القائم بالأعمال بسفارة دولة الإمارات في الرباط.

ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تصحيح مسار العمل الإسلامي المشترك بما يكرس أسس التضامن والتعاون ويحقق الاستقرار السياسي والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوب الأمة الإسلامية. وقال العاهل المغربي في رسالة موجهة إلى المشاركين إن استحضار نصف قرن من العمل البناء والحضور المتواصل «يستحثنا لجعل الجهد الجماعي المبذول محفزاً لتصحيح مسار العمل الإسلامي المشترك نحو تحقيق الاستقرار السياسي والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوب أمتنا الإسلامية».

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وأضاف في الكلمة التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة أن تخليد الذكرى ال 50 لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي يأتي في ظل ظروف دولية دقيقة

يطغى عليها طابع الأزمات التي اندلعت في بعض الدول الإسلامية «والتي تفاقمت تداعياتها إقليمياً وتصاعدت بفعل نعرات الانقسام والطائفية المقيتة وتنامت فيها ظاهرة التطرف والانقسام». وأكد ضرورة معالجة الأسباب والعوامل التي أدت إلى «هذا الوضع المنذر بالعديد من المخاطر» داعياً إلى العمل الصادق لحل الخلافات البينية واعتماد الآليات الكفيلة بتحصين «أنظمتنا من مخاطر التجزئة والانقسام». واعتبر أن «أهم مصدر لقوتنا واتحادنا وأكبر محفز لنا على بذل المزيد من الجهود هو إيماننا الثابت بعدالة قضيتنا الأولى قضية القدس وفلسطين». مضيفاً، وبصفتنا رئيساً للجنة القدس، فإننا نجدد التزام المغرب الدائم ملكاً وحكومة وشعباً بالدفاع عن القدس الشريف وفلسطين على مختلف الصعد السياسية والدبلوماسية والقانونية والميدانية لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

حضر الاحتفالية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي وعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، ويوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام للمنظمة، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة. (وكالات)