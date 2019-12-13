مقاصة 23.7 مليون شيك بـ 1.12 تريليون في 11 شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

بلغ حجم الودائع النقدية التي أودعت لدى المصرف المركزي خلال شهر نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي 16.44 مليار درهم مقارنة مع 18.26 مليار في أكتوبر/‏ تشرين الأول، ليبلغ بذلك إجمالي الودائع النقدية التي أودعت منذ بداية العام 197.62 مليار درهم.

بالمقابل ارتفع حجم الأموال المسحوبة من «المركزي» خلال نوفمبر 2.9% إلى 19.63 مليار درهم، ليبلغ إجمالي النقد المسحوب منذ مطلع العام 207.69 مليار درهم.

ووفق أحدث بيانات «المركزي» المصرفية فإن إجمالي التحويلات المالية عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي 7.43 تريليون درهم منها 5.07 تريليون تحويلات البنوك، و2.357 تريليون تحويلات للأفراد.

وتعامل نظام مقاصة الشيكات خلال الشهور الأحد عشر الأولى مع 23.7 مليون شيك، بقيمة بلغت 1.119 تريليون درهم.