عصابة استيطانية تدنس مسجداً وتعطب 70 سيارة بأراضي الـ 48

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت قرية منشية زبدة في الأراضي المحتلة عام 1948، أمس، إلى اعتداء من مجموعة من المستوطنين، حيث كتبت شعارات عنصرية على جدران المسجد وأعطبت عشرات السيارات، في حادث يتكرر للمرة الثانية بأقل من أسبوع. وأقدمت عناصر عصابة تدعى «تدفيع الثمن»، على إعطاب أكثر من 70 سيارة في القرية، كما قامت بكتابة شعارات مسيئة للإسلام عند مدخل مسجد القرية.

كذلك، كتب المخربون شعارات عنصرية تدعو لطرد العرب، ورسموا نجمة داوود على إحدى السيارات بعد ثقب إطاراتها. وتعد هذه الحادثة، الثانية من نوعها، في أقل من أسبوع، حيث أقدمت العصابة نفسها على عمليات تخريب فجر الاثنين الماضي، في بلدة شعفاط في القدس المحتلة، حيث كتبت عبارات عنصرية على جدران البلدة، وأعطبت عشرات السيارات.

وأغلق مستوطنون، أمس، مدخل بلدة العيزرية شرق القدس، ببوابة حديدية. وجاء الإجراء بعد تصريحات أطلقها ما يسمى «رئيس بلدية مستوطنة معالي أدوميم» المجاورة للبلدة، والتي طالب فيها بإغلاق المسار الذي يؤدي إلى مدخل البلدة الرئيسي من جهة المستوطنة أمام المواطنين الفلسطينيين الداخلين إلى البلدة، بذريعة أنهم يعرقلون حركة المستوطنين.

وقال رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون، إن ما يجري إجراء عنصري تم على مرأى قوات الاحتلال، التي لم تحرك ساكناً لمنع المستوطنين من إغلاق الطريق، التي تعتبر الوحيدة المؤدية إلى جنوب الضفة، وتسلكها في ساعات الذروة نحو 2000 مركبة بالساعة.

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وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الحكومة «الإسرائيلية» العنصرية، التي تسعى بكل الطرق لتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والتضييق على المواطنين الفلسطينيين وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها وإيجاد حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وهاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة، شمال نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على طريق نابلس جنين، الأمر الذي أدى الى إلحاق أضرار ببعضها.

وأصابت قوات الاحتلال، رجل إسعاف برصاصة مطاطية في قدمه، واعتقلت 13 مواطناً من الضفة، بينهم طالبة جامعة، وأسرى محررون.

ففي رام الله، أصيب رجل إسعاف برصاصة مطاطية في قدمه، وعدة شبان بالاختناق جراء قنابل الغاز، خلال مواجهات اندلعت، مع قوات الاحتلال في حي عين مصباح ومفترق سردا بمحافظة رام الله. واقتحمت قوات الاحتلال حي عين مصباح في رام الله، واعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت شذى ماجد حسن من منزلها.

واعتقلت قوات الاحتلال، ممثلين عن مجلس قروي شعفاط شمال شرق القدس. وأفادت مصادر محلية في شعفاط، أن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس مجلس قروي شعفاط إسحق أبو خضير، وعضو المجلس ناصر أبو خضير، إثر دعوتهما لوقفة احتجاجية، اليوم بعد صلاة الجمعة أمام مسجد شعفاط، ضد هجمات المستوطنين الأخيرة في البلدة. (وكالات)