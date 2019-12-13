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محمـد بن زايد يعـزي عـبد الله العريمي بوفاة نجـله محمـد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء إلى عبد الله بن علي العريمي في وفاة نجله محمد؛ وذلك خلال زيارة سموه منزل العائلة في محافظة مسقط في سلطنة عُمان.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه، وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، وإخوانه رائد وفهد وسالم.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لزيارة سموه، وما أبداه من مشاعر مواساة كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة. (وام)

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