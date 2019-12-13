النصر يبحث عن الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

ستكون الفرصة مواتية أمام النصر حامل لقب الدوري والتعاون بطل الكأس في الموسم الماضي لاعتلاء صدارة دوري المحترفين السعودي عندما يلتقي الفريقان الليلة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في قمة الجولة 11 التي تشهد لقاء آخر يجمع الاتفاق الثالث عشر بالفتح الخامس عشر.

وسيلتقي الفريقان مجدداً بعد ثلاثة أسابيع على كأس السوبر المقرر في الرابع من يناير/‏‏ كانون الثاني على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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يمتلك النصر 20 نقطة متشاركاً مع الهلال والأهلي بعدما تأجلت مواجهتهما بسبب ارتباط الهلال بكأس العالم للأندية، في حين يمتلك التعاون 19 نقطة ويحتل المركز الرابع.

وشهد الظهور الأخير في الدوري خسارة النصر من الوحدة بهدف دون رد، وفاز التعاون على ضمك (2-1).

الأبرز في لقاء اليوم أن النصر سيفتقد لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله بسبب تراكم البطاقات، ما جعل روي فيتوريا مدرب الفريق أمام خيار الاستعانة بالمهاجم الشاب فراس البريكان الذي سجل هدفين في «خليجي 24»، لكن الفريق يمتلك أرقاماً أخرى يتقدمها نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى والبرازيلي جوليانو.