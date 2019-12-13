شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 9 مبادرات حكومية مشتركة ضمن «بناة المدينة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعتمد مديرو العموم 9 مبادرات حكومية مشتركة بين 22 جهة حكومية واتحادية وخاصة، تم تقديمها من قبل فرق بناة المدينة، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي، وذلك في مقر بناة المدينة.

أكّد عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الدور الفاعل الذي تقوم به فرق بناة المدينة لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى التطوير المستمر للقطاع الحكومي في إمارة دبي، وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة، مشيراً إلى أن المبادرات الجديدة تهدف إلى تسهيل الخدمات الحكومية في قطاعات مختلفة، وأوضح البسطي أن المبادرات الجديدة هي ثمرة الجهود المبذولة من فرق بناة المدينة التي تعمل من عدة جهات حكومية لهدف واحد وهو تسهيل حياة الناس. كما أنه يدل على مدى التزامهم التام بتعزيز مكانة الإمارة، والارتقاء بها نحو المركز الأول عالمياً من خلال تحقيق الريادة في الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين.

وقال: «تشكل جودة الخدمات الحكومية المشتركة أساساً وركيزةً رئيسية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين في إمارة دبي، ومن هذا المنطلق نسعى إلى مواءمة الجهود واستخراج مبادرات مبتكرة من شأنها ترسيخ مكانة الإمارة، وقد أثمر التعاون البنّاء بين مختلف الجهات الحكومية عن إنجازات ملموسة في سبيل الارتقاء بالخدمات الحكومية نحو آفاق ريادية جديدة، وزيادة تنافسية قطاع الخدمات الحكومية في الإمارة على كافة المستويات وتحقيق أهدافنا بتحسين الخدمات الحكومية بنسبة 100% بحلول إكسبو 2020 دبي».

إسعاف دبي

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي إن (خدمة مزاولة أعمال الإسعاف) التي تبنتها المؤسسة ضمن فريق بناة المدينة الذي يضمنا مع هيئة الطرق والمواصلات ودائرة التنمية الاقتصادية تستهدف تقليل عدد زيارات العملاء وتوفير الوقت وتقليل الجهد وتعزيز العلاقات الودية مع الجهات المستهدفة وصولاً لإسعاد المتعاملين والموظفين. وأكد الدراي أن مبادرة بناة المدينة التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ساهمت في تطوير جودة الحياة وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة، كما كان لها دور بارز في إذكاء روح عام التسامح وقيم المودة والتعاون والاحترام المتبادل وأوجدت نموذجاً حديثاً للعمل المؤسسي المشترك، كما أسست أرضية صلبة للحلول الذكية والأفكار المبتكرة التي تصب في مصلحة المجتمع وخدمة الناس.

المبادرات

واستعرضت فرق بناة المدينة خلال الاجتماع 9 مبادرات شملت خدمة «الإعلانات» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والتي تهدف إلى تقديم خدمة الإعلانات من خلال بوابة الإعلانات الذكية «إعلاني»، وهي منصة موحدة ستسهم في إلغاء الزيارات كلياً لمراكز تقديم الخدمة بدلاً من 4 زيارات في الوقت الحالي، وتقديم المستندات المطلوبة مرة واحدة فقط تفادياً للازدواجية في تقديمها.

كما استعرضت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومكتب دبي الذكية مبادرة لتحسين خدمة «بيتنا مثالي» التي تهدف إلى تشجيع وتمكين الأفراد والعائلات في إمارة دبي من تبني أنماط حياتية مستدامة عالمياً لضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة للارتقاء بمنازل دبي وجعلها منازل مثالية تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل التي تحقق سعادة ورخاء مواطنيها، وستتضمن مبادرة الفريق «دليل إرشادي لمنازل دبي المثالية» الذي سيتضمن جميع المقاييس لتصنيف المنازل المثالية، ومنصة موحدة للتسجيل الفوري، وبرامج توعوية، وتقييم ذاتي، واستلام النتيجة النهائية في نفس الوقت. بالإضافة إلى «المقيم الشامل» الذي سيحضر عند طلب المتعامل للمساعدة. ومن خلال المبادرة سيتم أتمتة الخدمة بنسبة 100%، وتقليل نقاط الاتصال من 14 إلى 7 نقاط فقط.

خدمة النقل

بالإضافة إلى عرض مبادرة لتحسين خدمة «نقل المواد الجوية الخطرة» المشتركة بين هيئة دبي للطيران المدني، القيادة العامة لشرطة دبي وجمارك دبي وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ووزارة الدفاع والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وطيران الإمارات، وداناتا، والتي تهدف إلى تحسين خدمة إصدار شهادة عدم الممانعة لنقل المواد الخطرة عن طريق الجو من وإلى وعبر مطارات إمارة دبي، لجميع وكلاء الشحن وشركات الطيران المعتمدة لنقل المواد الخطرة وفقاً للوائح الدولية وتهدف المبادرة إلى تقليل مدة إنجاز الخدمة من 5 أيام عمل إلى 4 ساعات واستخدام قناة واحدة بدلاً من 8 قنوات في الوقت الحالي لتقديم الخدمة.

بالبركة

ومبادرة «بالبركة» لتحسين خدمة «الزواج» المشتركة بين محاكم دبي وهيئة الصحة بدبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهي مبادرة حكومية مشتركة للمواطنين والمقيمين بدبي لتسهيل إجراءات الزواج من خلال توفير منصة إلكترونية ذكية توفر كافة المعلومات للمتعامل، وتبسيط رحلته والتي تبدأ بالفحص الطبي وتنتهي بتحديث بياناته في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وستتضمن المنصة تقديم كافة الخدمات لكافة الجهات المشاركة، مثل: حجز موعد مع المأذون إلكترونياً وغيرها. كما استعرض فريق خدمة «مزاولة الأعمال قطاع البيطرة» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة عبارة عن نظام إلكتروني واحد لترخيص المنشآت البيطرية، وتشمل دليل اشتراطات فنية موحد، وتختصر على المتعامل الزيارات من خلال تقليل عدد الزيارات من 7 زيارات إلى زيارة واحدة بالإضافة إلى تقليل نقاط الاتصال من 24 خطوة إلى 5 خطوات، وخفض زمن إنجاز الخدمة من 19 يوم عمل إلى 4 أيام عمل.

«صحة دبي»

وحول الموضوع: أكد حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن خدمة «بيتنا مثالي»، أوجدت حافزاً مهماً للتنافس نحو الاستدامة، وتحسين أنماط الحياة ورفع درجة جودتها، بداية من البيت، ثم المجتمع المحيط، بما يتناسب مع توجهات دبي الرامية إلى تحقيق التكامل والتناغم في مظاهر العيش ومستوى الرفاهية.

ولفت إلى أن هيئة الصحة بدبي تدعم كل ما من شأنه، خدمة الناس وسعادتهم، موضحاً أن «بيتنا مثالي» تسهم كثيراً في تطوير أساليب المعيشة، وترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية، وهي تتوافق في أهدافها مع مبادرات عدة تتبنى الهيئة تنفيذها، من أجل مستقبل صحة أفضل.

كما أكد أن جهود فرق العمل في هيئة الصحة بدبي التي لا تدخر وسعاً في التعاون مع المسؤولين والمختصين في جميع الجهات والدوائر الحكومية، لإنجاح كل ما يخدم المجتمع ويحقق أهداف دبي، وخص بالذكر فريق الهيئة المشارك في خدمة «بيتنا مثالي» والجهود الكبيرة التي قام بها لدعم المبادرة، والعمل على تمكين أفراد المجتمع من أدوات الحياة السليمة.

شرطة دبي

قال اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن مبادرة فرق «بناة المدينة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تعتبر مبادرة نوعية مُبتكرة تسهم في دعم الجهود الحكومية المشتركة في صنع خدمات تستشرف المستقبل وتحقق تطلعات إمارة دبي وتوجهات القيادة الرشيدة في تحقيق التميز والريادة الحكومية عبر تطبيق أفضل الممارسات في مختلف القطاعات.

وقال اللواء المري: «بناة المدينة» ساهم منذ إطلاقه في عام 2014 في إيجاد حلول ومبادرات مُبتكرة وجديدة لمختلف القطاعات الحكومية في مختلف المجالات ما انعكس على تطوير خدمات مشتركة وصلت إلى أفراد الجمهور وفقاً لأعلى معايير ومقاييس الجودة.

بلدية دبي

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وثمّن داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الجهود المبذولة من فرق العمل ضمن بناة المدينة، مشيراً إلى الدور الفعال الذي يلعبه «بناة المدينة» في تجسيد رؤية القيادة بتحسين الخدمات الحكومية المشتركة، وضمان استمرارية ريادتها وجودتها، وبما يعزز قدرة الخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المتعاملين، مؤكداً ضرورة طرح حلول وأفكار خلاقة ومبتكرة للخدمات المشتركة.

كما أكد، أن كافة المشاريع التي تنفذها البلدية ضمن خططها الاستراتيجية، تأتي في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو توفير خدمات متطورة تدعم استدامة النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة في مختلف قطاعاتها الحيوية.

وأوضح أن كافة قطاعات بلدية دبي وأذرعها الخدمية تعمل كمنظومة متكاملة على مدار الساعة لتوفير أفضل الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم والزائر وفق أرقى المواصفات القياسية العالمية، وذلك تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2021 التي جعلت من رضا الناس وسعادتهم معياراً رئيساً للعمل الحكومي، وأحد أهم المحاور التي تعزز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والعمل.

كهرباء دبي

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا انضمام خدمة «بيتنا مثالي» إلى قائمة تحسين الخدمات الحكومية المشتركة في«بناة المدينة» حيث نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يقول:«رؤيتنا للحكومة أنها ليست كياناً منفصلاً عن الناس، بل هي جزء منهم، وتعمل من أجلهم». وانطلاقاً من هذه الرؤية، تتكامل جهود المؤسسات الحكومية في دبي لتحقيق سعادة الفرد والمجتمع وفق منظومة متكاملة وأسس راسخة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

محاكم دبي

وثمن طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، الجهود المبذولة من فرق العمل ضمن بناة المدينة، ودورهم الفعال في تجسيد رؤية القيادة بتحسين الخدمات الحكومية المشتركة، وضمان استمرارية ريادتها وجودتها، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بأداء العمل الحكومي ومواكبة التطورات والممارسات التي تسهّل تقديم الخدمات، من خلال اقتراح أفكار لمشاريع مبتكرة حول الخدمات الحكومية الحالية والخدمات المستقبلية، للوصول إلى مستويات ريادية جديدة.

وأضاف: تحرص محاكم دبي من خلال بناة المدينة إلى العمل بروح الفريق الواحد مع مختلف الدوائر الحكومية والجهات المعنية لتحسين كافة الخدمات الحكومية المشتركة بمختلف القطاعات والمجالات والنهوض بها إلى مستوى الريادة والتميز حيث عملت محاكم دبي وذلك بالشراكة مع أربع جهات (محاكم دبي وهيئة الصحة والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب)، على عملية تحسين خدمة عقد الزواج بإطلاق مبادرة تحت مسمى «بالبركة».

هيئة تنمية المجتمع

من جهته أكد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أهمية الجهود التي بذلتها فرق بناة المدينة في تحسين تجربة المتعاملين وإعادة تصميم الخدمات المشتركة ذات الأولوية بشكل مبتكر. لافتاً إلى أن البرامج المجتمعية بشكل عام تتطلب مشاركة ودعم جهات مختلفة لإنجاحها وتقديمها بالشكل الأمثل ما يمنح أهمية قصوى لوضوح خط سير الخدمة وهو ما تعمل عليه فرق بناة المدينة من وجهة نظر المتعامل، وتسعى لتقديمه بالصيغة الأكثر سلاسة ووضوحاً. وقال:«أتطلع أن تحدث مبادرة حقوق كاملة للأطفال مجهولي النسب نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات وتعزز بشكل كبير من سعادة وراحة الأسر والأمهات الحاضنات وتحفظ حقوق الأطفال بشكل أفضل».

جمارك دبي

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: «تقدم فرق بناة المدينة نموذجاً رائداً لتطوير الخدمات الحكومية من خلال فرق العمل المشتركة بين الجهات والدوائر الحكومية، وتعد مبادرة«نقل المواد الخطرة عن طريق الجو»من المبادرات المتميزة التي يسعدنا أن تشارك جمارك دبي في تطويرها، لإنشاء منصة ذكية موحدة تتيح الحصول على موافقة لنقل المواد​ الخطِرة عن طريق الجو، وفقًا للوائح اتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي ولوائح الطيران المدني بدولة الإمارات، ما يتيح للمتعاملين استيراد وتصدير هذه المواد بشكل سهل».

هيئة دبي للطيران المدني

وقال محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: «نتطلع من خلال مبادرة فرق بناة المدينة لتقديم خدمات بهدف الوصول إلى مستويات ريادية جديدة وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتشارك هيئة دبي للطيران المدني بطرح مبادرتين بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من خلال تقديم خدمات تسهل خطوات المتعامل وخلق بيئة أعمال جاذبة للعمل في قطاع الطيران».

عن بناة المدينة

الجدير بالذكر أن فرق عمل «بناة المدينة» المختلفة تركز على أربعة محاور أساسية هي: رسم رحلة المتعامل وإعادة تصميم هندسة الخدمات الحكومية المشتركة والخدمات ذات الأولوية بالتعاون مع الجهات المعنية، وبناء القدرات في مجال رسم رحلة المتعامل وتصميم الخدمات، وتنفيذ الدراسات والبحوث لفهم صوت المتعامل وسلوكياته، بالإضافة إلى بناء قدرات موظفي الصف الأول بمن فيهم الموظفون خلف الشاشات الرقمية.