مشاركـات عالميـة تتحـدث لغـة الضـوء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

تتبعت كثير من الأعمال المشاركة في مهرجان الفنون الإسلامية ما يمنحه شعار المهرجان «مدى» من مخزون فني كبير ذي دلالة زمانية ومكانية، وثقافية وتاريخية، ومن عمق فني حفز الفنانين المشاركين لاستلهام القيم والجماليات الإسلامية في أعمالهم التي ذهبت نحو أشكال ومدارس فنية متعددة كلاسيكية ومعاصرة، وشملت التراكيب والصور والمجسمات والخزفيات المختلفة التي طبعت الفنون الإسلامية عبر تاريخها القديم والوسيط والمعاصر بهالة من الإبداع والجمال الفكري والبصري.

وضمن هذه الدلالات والمفاهيم يقدم الفنان الإسباني خوسيه كارلوس غارسيا، عمله الفني «التراث» مستلهماً من خلاله فكرة اللوح الجلدي المذهب بمدلولاته الفكرية والبصرية وصلته بالتراث الإسلامي مسافراً في الزمن إلى القرن الثامن في مدينة غدامس الليبية ليروي من خلال هذا العمل حكاية اللوح. وغدامس دخلها الإسلام سنة 667م.. وبلغت ذروة مجدها في القرن الثامن عشر، وهي المدينة التي اشتهرت بالمعالجة الحصرية للجلد المذهب أو المزين بالفضة، ثم جرى تطوير الجلود في القرن العاشر في قرطبة خلال العصر الأموي، ويؤكد خوسيه أهمية الجلد وتطوره من حرفة بحتة، إلى فن إسلامي يقتنى، وما طرأ عليه من تغييرات وتزيينات وصقل بالفضة وإبراز للألواح الجلدية المذهبة بأشكال وتصاميم وزخارف نباتية، توحي بالابتهال، وتضع المشاهد في حالة من التلقي الروحي لهذه المناظر. وبهذا المعنى، فإن «التراث» بالنسبة لخوسيه ينتمي إلى قافلة تاريخية محضة، فاللوح الأموي الجلدي المذهب، كما هو مدون في الأبحاث، تراث يمتد لآلاف السنين، وهو التراث الذي بدأ أصلاً حرفة، وهو بالنسبة لخوسيه وكما ظهر في لوحاته تحت أسماء مختلفة مثل: (دمشق، وبلاط قصر الحمراء، وقوس الصيد)، ممتلئ بالضوء، والإشراق، ومن هنا، يظهر اللوح الجلدي مذهبا ومفعما بالأشكال البصرية الجميلة، التي تتوزع على مساحة العمل، ويشعر المتلقي بحالة من الاكتمال وهو يشاهد هذه الثيمات والعناصر التي تتقصى أبعاد الروح وتستشرف تجلياتها النورانية.

«المحيط والسماء اللانهائي» هو عمل مشارك في المهرجان للفنانة الأمريكية نانسي بيكر، ومن يقرأ عنوان مشاركتها يشعر بسعة المدى وفيضه وهالته، وهي «سعات» وفيوضات وجدانية وشعرية، وهو ما حاولت الفنان تشكيله من الورق، مستلهمة ما يتردد في أعماقها من أصداء روحانية.

نحن هنا أمام عبقرية فنية، فيها الكثير من الشعر وفيها الكثير من العمق الثقافي والفكري، في سيرتها الفنية لطالما انجذبت بيكر إلى السحب، وهو شوق كما تصفه «سريع الزوال وجمال مميز لا يمكن لمسه أو الشعور به» وهي استخدمت صور السحب عدة مرات، كما سيطرت مياه البحر وهالات الغيوم على خاماتها الفنية بطريقة لافتة.

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وفي هذا العمل الساحر الذي يشارك في المهرجان، تسعى بيكر إلى تقديم مقاربة فنية صوفية، حين تستخدم مكونات ورقية، كأنها عائمة على سطح الكتلة المثبتة على الجدار بدعائم خفية، بالنسبة للمشاهد المبهور بالمنظر، سرعان ما تختفي هذه الدعائم، بحيث يصبح هذا المشاهد أسيراً للحظة فنية آسرة، لحظة شعرية غائمة في مديات لا حصر لها من المكونات الورقية الملونة، التي تبدو كما لو أنها تطوف، أو كأنها تتدلى من الأطراف وفي جميع الاتجاهات، ما يؤكد على جماليات المشهد البصري، وإيحاءاته الفكرية التي تقدم عمقاً يزداد مع تجوال زوايا النظر نحو أطراف المنظر الذي يفيض حيوية، كأنما نحن أمام فضاء محيط، وسماء لا نهائية، سابحة في الوجود.

«فاصل موسيقي» لبيبر لاب - توف سفارتجلوني من النرويج.. هو عمل مشارك لهذه الفنانة مصنوع من «الأوريغامي» الياباني أو الصيني، والأوريغامي، هو نوع من الزهور التي تتميز بالألوان المشرقة، وهي هنا، ليست شكلاً فنياً محضاً، وإنما زخرفة غنية بالأشكال الهندسية في الفن الإسلامي.

في هذا العمل يبدو الورق مكوناً أساسياً في اللعبة الفنية، حيث يظهر في شكله الهندسي وتصاميمه الزخرفية الأخاذة، وهناك زهور ملونة، بل لفائف وأشكال وردية تشكل خلفية للمنظر المصمم، في إشارة واضحة إلى تلك الأبعاد الفنية التي يمكن للمشاهد أن يبصرها.

وثمة إشارة لافتة من الفنانة إلى أنها استخدمت في هذا العمل الفني نوعاً من الورق يطلق عليه «الكريبي» وهو عبارة عن ورق مطلي بما يشبه الغراء حيث يمكن تشبيكه على شكل طيات ورقية تمنحه نسيجاً غريب الأطوار. بذلت منتجة العمل جهداً كبيراً في تشكيل وتلوين الورق المستخدم، الذي ظهر مزخرفاً ومركباً على غرار ما في الفن الإسلامي من تشكيلات وزخارف وهي تقول: «استلهمت الفكرة من الفن الإسلامي الجميل، حيث أحب النمط الإسلامي المركب بتصاميمه النباتية، وأريد الجمع بينهما بطريقة خاصة، لذلك استخدمت كلاً من الأوريغامي وزهور الورق الكريبي، شكل الأوريغامي في عملها هيكلاً بخطوط حادة، في حين عملت الزهور الورقية كعناصر ووحدات متشابكة.

قامت الفنانة بقص كل ورقة، ثم ثبتتها على نحو يبرز شكلها الطبيعي، واستخدمت ألواناً عدة، لتعزيز ثراء الإشراق في اللون، والإشراق بالنسبة للفنانة حالة حسية ومظهرية في آن معاً، حيث ترى في الفن الإسلامي جماليات لا حصر لها تبهر المشاهدين، وتستولي على أحاسيسهم وتبث فيهم شعوراً لا يوصف.. ركزت على استخدام ألوان الباستيل الرقيقة، كخلفية لتجعل الألوان الزاهية تبرز أكثر، وبالتالي ينصب التركيز عليها بشكل أكبر.