شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: 60 وسيلة إعلام أجنبية لتغطية الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر إنه تم اعتماد أكثر من 180 صحفيا ومصورا وتقنيا ممثلين لـ60 وسيلة إعلامية أجنبية من أجل تغطية الانتخابات الرئاسية.

وقال عبد الحفيظ ميلاط نائب رئيس السلطة إنه تم اعتماد 125 إعلاميا بصفة مؤقتة (من 7 إلى 14 ديسمبر) لتغطية الانتخابات الرئاسية، كما تم السماح لـ55 مراسلا دائما لوسائل إعلام مقيمة بالجزائر لتغطية هذا الحدث.

وأوضح أنه تم توفير كل التسهيلات للفرق الإعلامية الأجنبية للتحرك بكل حرية عبر كامل الأراضى الجزائرية وضمان التغطية بشفافية كاملة.

يذكر أن الإعلاميين الأجانب جاءوا من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وفيتنام وعدة دول عربية، وقاموا بتغطية العملية الانتخابية.