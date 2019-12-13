تونس.. الجملي يطلب من سعيّد تمديد مهلة مشاورات تشكيل الحكومة

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

طلب رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي، الخميس، من رئيس البلاد قيس سعيد تمديد مهلة مشاورات تشكيل الحكومة والتي تنتهي الأحد.

جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية إثر استقبال الرئيس سعيّد، مساء الخميس، بقصر قرطاج الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال البيان إن الجملي أفاد "إثر اللقاء أنه طلب من رئيس الجمهورية التمديد في مهلة الشهر الذي ينتهي يوم الأحد".

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وأوضح الجملي أنه "في حاجة إلى مدة إضافية" مؤكدا حرصه على "أن يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب (البرلمان)".

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كلّف الرئيس سعيد، الخبير الزراعي الجملي بتشكيل الحكومة بعد أن رشحته حركة النهضة (إسلامية/ 54 نائبا) الفائزة بالانتخابات التشريعية.

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