الصفدي وعريقات يبحثان مواجهة تهديدات إسرائيل لعملية السلام

عمان/ ليث الجنيدي/الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وأمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، القضية الفلسطينية، وسبل مواجهة الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتهدد جهود تحقيق السلام الشامل.

جاء ذلك في لقاء جمعهما بالعاصمة عمان، الخميس، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وفي تصريحات عقب اللقاء، قال الصفدي: "بحثنا العمل المشترك للتصدي للخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض، والتي إن نُفذت، خصوصا ما يتعلق بقرار ضم وادي (غور) الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستكون إعلان قتل حل الدولتين وبالتالي إعلان إنتهاء عقود من العملية السلمية كما عرفناها".

وأضاف، وفق البيان: "لا بد من أن نزيد التحركات التي توضح خطورة الإجراءات الإسرائيلية والتي تستهدف إطلاق حراك دولي فاعل ينقذ ما تبقى من أمل السلام".

وتابع الصفدي "اتفقنا على تكثيف العمل المشترك مع المجتمع الدولي لتوضيح خطورة ما تقوم به إسرائيل من إجراءات أحادية".

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من جهته، حذر عريقات من تبعات "ما تتعرض له القدس ومقدساتها من انتهاكات إسرائيلية غير مسبوقة تشمل هدم البيوت والاعتقالات وتوسعة المستوطنات وتطهير عرقي".

وقال: "هذا هجوم غير مسبوق.. ونحن ندرك تماما مدى التدهور الحاصل في العلاقات الأردنية الإسرائيلية نتيجة هذا الأمر بالذات".

وأشار عريقات إلى أن "الانحياز غير المسبوق من الإدارة الأمريكية لإسرائيل، (يجب أن) تتم مواجهته بالتمسك بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وبمبدأ الدولتين على حدود 1967 وهو الموقف الذي يدعمه العالم أجمع".

ولم تذكر الخارجية الأردنية في بيانها موعد وصول عريقات للمملكة، ومدة زيارته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.