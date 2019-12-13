فريق نجوم مكة بالعاصمة المقدسة يصعد “جبل النور”

سلمى الشهراني

قام فريق نجوم مكة اليوم الأربعاء الموافق ١١من ديسمبر ٢٠١٩م وبمناسبة اليوم العالمي للجبال الذي يُحْتَفل به كل عام للتوعية حيال أهمية الجبال في الحياة ، بصعود جبل غار حراء المتعارف عليه بجبل النور للمشاركة في هذا اليوم .

يقع “جبل النور” شمال شرق المسجد الحرام ويبلغ إرتفاعه ٦٤٢م وهو من سلسلة جبال الحجاز

وينحدر إنحداراً شديداً من ٣٨٠م حتى يصل الى مستوى ٥٠٠م وتبلغ مساحته ٥ كيلو مترات و٢٥٠متراً مربعاً وتشبه قمته القبة أو سنام الجمل .

وبه يوجد غار حراء في أعلى الجبل وهو الغار الذي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد به قبل نزول الوحي وهو عبارة عن فجوة في الجبل بابها نحو الشمال وطولها أربعة أذرع وعرضها ذراع وثلاثة أرباع ويمكن فقط لأربعة أو خمسة أشخاص فقط الجلوس فيه في آن واحد .

وأخبر قائد الفريق الممثل أسامة أفغاني أن فكرة الذهاب للجبل كانت تراوده منذ سنين ولكن لم يكن هناك وقتها تشجيع لصعود الجبل وأن الأمر ليس بهذه السهولة واليوم خاض التجربة تزامناً مع اليوم العالمي للجبال مع بعض أعضاء الفريق وهم:الأستاذ وليد الوصابي والأستاذ عبادي الهوساوي والأستاذ مشعل حسن والأستاذ فراس غازي والكابتن مازن نجم الدين والأستاذ عبداللطيف أسكندراني ومن الفتيات حضرت الناشطة الإجتماعية خديجة نور والممثلة الطفلة جميلة أسكندراني وكذلك بمشاركة (نادي كبار الشخصيات) الكوتش منار حسن متولي والكوتش سماح اللحياني والكوتش فاطمة تركستاني والكوتش سمية عبدالله المظهر .

وأوضح الممثل أسامة بأن التجربة كانت رائعة ولم يواجهه هو والفريق أي صعوبة للصعود للجبل ويشجع بشدة الذهاب إليه وكذلك الإهتمام برياضة تسلق الجبال وممارستها .