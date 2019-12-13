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إبتدائية “الخالدية تحتفي بالطالب “عبدالرحمن” حافظ كتاب الله

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سلمى الشهراني 0 تبليغ

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سلمى الشهراني

أقامت مدرسة الخالدية الابتدائية في يوم أمس الأربعاء حفل تكريم أحد أبناء المدرسة الطالب عبد الرحمن جمال بمناسبة حفظه لكتاب الله الكريم بحضور والده الدكتور جمال جامع ومدير المدرسة الأستاذ خالد الباش وجميع منسوبي المدرسة من إداريين وأعضاء هيئة التدريس في المدرسة وقد بدأ الحفل بآيات من كتاب الله الكريم تلاها المحتفى به ثم كلمة من ولي أمر المحتفى به الدكتور جمال جامع شكر فيها إدارة ومنسوبي المدرسة على هذه البادرة الطيبة لتكريم أحد حفظة كتاب الله الكريم ثم وجه كلمة للطلاب يحثهم فيها على حفظ كتاب الله وبعد ذلك ألقى الأستاذ فهد المحيفيظ كلمة نيابة عن منسوبي المدرسة أشاد فيها بالمحتفى به وبالبادرة الطيبة لتكريم أحد حفظة كتاب الله الكريم وبعد ذلك قام مدير المدرسة الأستاذ خالد الباش ومنسوبي المدرسة بتقديم الهدايا للمحتفى به ولوالده ثم قام الجميع بالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة السعيدة وقد أشرف على هذا التكريم الأستاذ عبد الرحمن العبد الواحد والأستاذ راشد الماص مشرف النشاط في المدرسة وقام بتقديم هذا الحفل الأستاذ عبد العزيز الملحم مشرف الإذاعة في المدرسة وبهذه المناسبة السعيدة نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا الحفل من جميع منسوبي المدرسة

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