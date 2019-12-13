كتاب الجاسوسة للثبيتي يثير فضول زوار معرض الكتاب بجدة

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سلمى الشهراني
دشن الاعلامي القدير الاستاذ/سعود بن علي الثبيتي مساء امس الخميس كتابه الجديد بعنوان(حكاية الجاسوسة الفتاة التي باعت وطنها من اجل الحب)
بحضور جمع من الاصدقاء والمهتمين بالثقافة وذلك بمعرض الكتاب في مدينة جدة.
يذكر ان الاعلامي/سعود الثبيتي قد دشن في السنة الماضية كتابه الاول بعنوان(اعلامي يخرج من عنق الزجاجة) والذي يتحدث فيه عن مسيرته العمليه خلال عمله بالصحافة وكيف كانت بداياته في هذا المجال صعبة للغاية الى ان دشن صحيفته الخاصة صحيفة غرب الاخبارية التي اصبحت الان تنافس كبريات الصحف السعودية الاخبارية.
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