تجلي وطنية الأطفال في معرض كتاب جدة

سلمى الشهراني

سجلت إدارة تعليم محافظة جدة ​ حضورها في البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب​ عبر أوبريت «وطن المجد »

حيث ​​ اختلطت مشاعر الولاء والانتماء، بتقاليد صياغة الأعمال الفنية الكبرى في أوبريت «وطن المجد »، الذي صاغ خلاله أطفال مشهداً إبداعياً يمثل رؤية التعليم​ في التوازي بإكساب الطالبات​ مهارات تعليمية من جهة، وتزكية روح الولاء والانتماء للوطن من جهة أخرى.

حمل​ الحوار المسرحي فكرة عميقة في المعنى عبر رسائل وطنية جسدت​ في ​ الولاء والتضحيه في حب الوطن و على صعيد التمثيل جسد الاطفال​ الشخصيات المكتوبة بكل تعابيرها وتفاصيلها وتغييراتها بين الحركة والإيقاع والانفعالات والحوار، معتمدين على رؤيه اخراجيه​ التي استخدم فيها الإضاءة والمؤثرات الصوتية.