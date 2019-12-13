تجلي وطنية الأطفال في معرض كتاب جدة

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سلمى الشهراني
سجلت إدارة تعليم محافظة جدة حضورها في البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب عبر أوبريت «وطن المجد »
حيث اختلطت مشاعر الولاء والانتماء، بتقاليد صياغة الأعمال الفنية الكبرى في أوبريت «وطن المجد »، الذي صاغ خلاله أطفال مشهداً إبداعياً يمثل رؤية التعليم في التوازي بإكساب الطالبات مهارات تعليمية من جهة، وتزكية روح الولاء والانتماء للوطن من جهة أخرى.
حمل الحوار المسرحي فكرة عميقة في المعنى عبر رسائل وطنية جسدت في الولاء والتضحيه في حب الوطن و على صعيد التمثيل جسد الاطفال الشخصيات المكتوبة بكل تعابيرها وتفاصيلها وتغييراتها بين الحركة والإيقاع والانفعالات والحوار، معتمدين على رؤيه اخراجيه التي استخدم فيها الإضاءة والمؤثرات الصوتية.
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