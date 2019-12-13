«رصانة» يشارك في معرض جدة الدولي للكتاب

سلمى الشهراني

يشارك المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» في معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والمقام على أرض الفعاليات في أبحر الجنوبية في الفترة 11 – 21 ديسمبر 2019م الموافق 14 – 24 ربيع الثاني 1441هـ.

ويعرض المعهد عبر جناحه ( A35) عددًا من إصداراته الخاصة بالشأن الإيراني والإقليمي والدولي، ومنها: سلسلة قضايا إيرانية، التقرير الاستراتيجي السنوي باللغتين العربية والإنجليزية، ومجلة الدراسات الإيرانية، إضافة إلى عدد من الكتب منها: المؤسسة العسكرية في إيران بين الدولة والثورة، فقه الانتظار، مركزية العراق في العقل الاستراتيجي الإيراني، الآخر العربي في الفكر الإيراني الحديث، نحو عقل استراتيجي جديد، الفقيه والدين والسلطة، الخميني في فرنسا، الدور الإيراني في اليمن، التغلغل الإيراني في دول المغرب العربي، الديمقراطية في إيران، الوجود الإيراني في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في إيران.

كما سيعرض المعهد أحدث إصداراته «مجاميع القرصنة والميليشيات الرقميّة الإيرانية» للكاتب حسن مُظفَّر الرزو والذي يتناول في فصوله الخمسة تزايد فرص نشوب حروب فضاء الفيض المعلوماتي، وتوسّعها على نحوٍ غير مسبوقٍ. كما تعرَّض باستفاضةٍ إلى هجمات الميليشيات الرقميَّة الإيرانية على الفضاء الرقمي للمملكة العربية السعودية، ودور الخطاطة المُقترحة للتعاملِ مع هذه التهديدات. يشار إلى أن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» سبق وأن شارك في العديد من معارض الكتاب سواء في داخل المملكة وخارجها، ومنها: معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعرض بيروت الدولي للكتاب، ومعرض الرياض الدولي للكتاب، ومعرض جدة الدولي للكتاب، ومعرض القصيم للكتاب، ومعرض فرانكفورت للكتاب، ومعرض لاهور للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب.