الجيش اليمني يحكم السيطرة على جبال قشعان في الجوف

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صحيفة الخليج الالكترونية
شن الجيش اليمني في محافظة الجوف هجوماً على سلسلة جبل قشعان المطلة على وادي سلبة والتي سقطت مباشرةً في أيدي قوات “المحور الشمالي”، في عملية نوعية باغتت الحوثيين وأجبرتهم على العودة إلى مواقعهم التي تتحصنوا فيها.
ودرات معارك عنيفة تكللت بإحكام الجيش السيطرة على جبل قشعان بشكل كامل وأجزاء واسعة من وادي سلبة، بينما تكبدت مليشيات الحوثي خسائر باهظة في الأرواح والعتاد.
وجاء هذا التقدم بإسناد وتغطية كاملة من طيران تحالف دعم الشرعية.
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