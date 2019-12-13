وليد عبدالله يجري عملية جراحية في لندن

صحيفة الخليج الالكترونية أجرى نجم نادي النصر الكابتن وليد عبدالله نجم نادي النصر عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة وذلك على يد الدكتور البريطاني لافال في لندن. وأوضح الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الخميس أن العملية ولله الحمد تكللت بالنجاح.

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