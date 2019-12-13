شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية في «حائل».. أتربة وغبار يحجب الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية على منطقة حائل تتمثل في رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية. Advertisements وتشمل الحالة الجوية كل من “الحائط – السليمي – الشملي – الشنان – الغزالة – بقعاء – حائل – سميراء – موقق”. وأشارت الأرصاد، إلى أن الحالة الجوية بدأت الساعة 12:30 من صباح اليوم الجمعة الموافق 16-04-1441، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا.

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