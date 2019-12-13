صخرة عملاقة تغلق عقبة «حزنة».. و«النقل» تتفاعل (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الصيانة بوزارة النقل، مساء أمس في منطقة الباحة جنوب المملكة إزالة صخرة كبيرة سقطت بعد هطول الأمطار. وتسببت الصخرة العملاقة في إغلاق طريق عقبة حزنة، إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

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