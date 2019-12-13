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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة ألمانية تطلق سيارة مقاومة لرصاص المسدس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة "جيرمان أرموريد كارز" نسخة مصفحة من السيارة الصغيرة "سمارت"، تتمتع بفئة الحماية "بي 4"، مما يجعلها مقاومة لأعيرة المسدس ماجنوم 44.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها المصفحة تم تجهيزها بزجاج يبلغ سمكه 22 ملم، مع طبقة داخلية من البولي كربون، وإطار من الصلب الباليستي، كما أن المقصورة الداخلية تم تصفيحها بمادتي الأرميد والكيفلار.
وتتمتع البطارية بحماية منفصلة من القذائف، ونظام إطفاء الحريق ونظام مكالمات الطوارئ، كما يمكن الاتصال بالعالم الخارجي من دون الحاجة لفتح النوافذ، وبالطبع تتوفر عجلات الطوارئ، التي تسمح بالسير لفترة محدودة، حتى ولو تم تدمير الإطارات.
وتعتمد السيارة المصفحة على سواعد محرك بقوة 100 حصان فقط، في حين يبلغ سعر السيارة المصفحة 45 ألف يورو.
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