شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى جزائرى: توقيف 6 أشخاص بعد محاولتهم عرقلة الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى جزائرى، إنه تم توقيف 6 أشخاص بوسط مدينة قالمة (شمال شرق البلاد) بعد محاولتهم عرقلة الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، عن المصدر الأمنى قوله - إنه من بين الموقوفين سيدة، ومازال جميعهم لدى أجهزة الأمن بالولاية لاستكمال التحقيق وعرضهم لاحقا أمام الجهات القضائية المختصة، موضحا أنه من بين الموقوفين مسجلين جنائيا.

وكانت مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 عاما، حاولوا تنظيم مسيرة انطلاقا من شارع "سويدانى بوجمعة" بالقالمة للتظاهر ضد إجراء الانتخابات الرئاسية لكن قوات الأمن تدخلت وفرقتهم بطريقة سلمية ومن دون عنف.