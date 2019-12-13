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حريق جزئى فى مبنى تابع للمخابرات بالسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع اليوم الخميس حريق جزئى فى قسم الصيانة بالورشة المركزية لصيانة المركبات بجهاز المخابرات العامة السوداني، بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحرى (شمال العاصمة).

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عن الناطق الرسمى باسم جهاز المخابرات العامة، قوله إن الحريق سببه احتكاك حدث أثناء صيانة أحد المحركات، لافتاً إلى أنه امتد ليشمل مخزنا لقطاع الغيار.

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وأشار إلى أن وحدة الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على الحريق بكل احترافية وسرعة، مما ساهم فى منع تمدده فى بقية أجزاء الورشة، والمبانى المجاورة، ودون أن تكون هناك خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وقال إن رئيس جهاز المخابرات الفريق أول أبو بكر دمبلاب، تفقد موقع الحادث، واطمئن على سلامة العاملين فيه.

 

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