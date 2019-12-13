مركز المصالحة الروسى: الإرهابيون يحضرون لمحاكاة هجوم كيميائى بإدلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد مركز المصالحة الروسى فى سوريا، اللواء يورى بورينكوف، أن الإرهابيين يحضرون لمحاكاة هجوم كيميائى جنوب منطقة خفض التصعيد فى إدلب. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن قائد مركز المصالحة قوله "وردت أنباء إلى مركز المصالحة الروسى فى سوريا حول تحضير قادة التنظيم الإرهابى (هيئة تحرير الشام)، مع أعضاء منظمة (الخوذ البيضاء) لتنظيم عمليات محاكاة استخدام مواد سامة وتدمير البنية التحتية فى المناطق الجنوبية من منطقة خفض التصعيد فى إدلب". وأوضح أن الهدف من هذا العمل هو إعداد صور وتسجيلات مصورة لنشرها فى وسائل الإعلام العربية والغربية، مع اتهام القوات السورية باستخدام السلاح الكيميائى ضد المدنيين، والقصف العشوائي.

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