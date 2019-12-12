مفاجأة صادمة.. استخراج 35 «كرة معدنية» من جوف طفل عمره عامين بالجبيل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن فريق طبي في مستشفى الهيئة الملكية بمدينة الجبيل من استخراج 35 كرة معدنية مغناطيسية من جوف طفل يبلغ من العمر سنتين. وأجريت العملية للطفل بطريقة التنظير المباشر للمريء، وخرج الطفل من غرفة العمليات في حال صحية مستقرة. ودعا رئيس الفريق الطبي الدكتور محمد الخلف استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة إلى عدم ترك القطع الصغيرة في متناول الأطفال وعدم اقتناء الألعاب المشتملة على قطع صغيرة قابلة للانفصال والإشراف المباشر على الأطفال أثناء اللعب.

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