شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يكشف أسباب تراجع دعم ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح حساب المواطن أن الدعم المقدم من البرنامج المخصص للبنزين قابل للتغير نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين كل 3 شهور، وذلك رداً على مواطن اشتكى من نقص الدعم المقدم له بقيمة 30 ريالاً.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين ردا على شكوى مواطن من نقص الدعم “إن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

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يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وكانت شركة أرامكو أعلنت في أكتوبر الماضي نتائج المراجعة الدورية لأسعار البنزين للربع الرابع وفقاً للأسواق العالمية، والتي أسفرت عن انخفاض أسعار بنزين 95 و91، لينعكس هذا الانخفاض على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن بالنقص.