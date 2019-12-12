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شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يجاور برج العرب فى الإمارات .. صور جديدة لولى عهد دبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يحرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى ، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبى، على مشاركة متابعيه لقطات رائعة، حيث يهوى التصوير والقفز وركوب الخيل والصيد، ونشر اليوم صورا للقمر بجوار برج العرب.
القمر يجاور برج العرب
شارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، عبر انستجرام، صورا رائعة تظهر القمر بجانب برج العرب، مما أبهر متابعيه وجمهوره.
ويحرص دائما ولى عهد دبى ممارسة العديد من الأنشطة التى من بينها الغوص، كذلك مغامراته فى "الطيران الحر" التى دخلت حديثًا إلى الشرق الأوسط فى مصر والإمارات فقط، وهى عبارة عن لعبة للطيران بواسطة مضخة هواء كبيرة تمكن الشخص من الطيران بدون مظلة "بارشوت".
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