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شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يغلق حساب زعيم "عصائب أهل الحق" فى العراق.. اعرف السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق موقع تويتر اليوم، حساب قيس الخزعلى زعيم ميلشيات "عصائب أهل الحق" فى دولة العراق، بعدما فُرضت عقوبات أمريكية عليه بسبب اتهامه بقمع المتظاهرين والفساد.
وجاءت رسالة تحذيرية عبر حسابه على تويتر، حيث كتب:"هذا الحساب مقيد موقتا"، وأن سبب الإيقاف وجود نشاط غير عادى .
حساب قيس الخزعلى
وكانت الولايات المتحدة الامريكية فرضت عقوبات على زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وشقيقه ليث، وفرحان الخنجر بتهم فساد وقمع متظاهرين، حيث أقرت واشنطن عقوبات على 4 مسئولين عراقيين بسبب انتهاك حقوق الإنسان والفساد.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن 3 من العراقيين الأربعة زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران.
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