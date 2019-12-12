شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 عناصر من الحشد الشعبى فى هجوم انتحارى فى سامراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 7 عناصر من الحشد الشعبى العراقى، اليوم الخميس، مصرعهم إثر هجوم انتحارى بسيارة مفخخة فى قاطع عمليات سامراء. وقال المتحدث باسم سراى السلام فى قاطع عمليات سمراء - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف، عناصر الحشد فى قاطع عمليات سامراء فوج ذى قار؛ ما أسفر عن مصرع 7 من عناصر اللواء الثانى . من جانبها أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان - بأن انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف، قوة ضمن قاطع عمليات سامراء؛ مما أدى إلى مصرع 7 وإصابة 3 آخرين من منتسبى الحشد الشعبي.

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