شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدنيين اثنين فى انفجار عبوتين ناسفتين شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، مساء اليوم الخميس، بإصابة مدنيين اثنين إثر انفجار عبوتين ناسفتين شرقى العاصمة بغداد.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية عن المصدر القول إن انفجارا مزدوجا بعبوتين ناسفتين ضمن منطقة "البلديات" شرقى بغداد وقع مساء اليوم، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة.
وأوضح المصدر أن قوة أمنية فرضت طوقا على منطقة الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، وباشرت فتح تحقيق حوله.
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