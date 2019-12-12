تشاووش أوغلو يلتقي العثماني في الرباط

الرباط / الخليج 365 التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في العاصمة الرباط. ويأتي لقاء الجانبين في إطار احتفالية نظمتها الخارجية المغربية، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي. وفي تغريدة حول اللقاء قال تشاووش أوغلو: "خلال لقائنا، اتفقنا على عقد اجتماعي مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، واللجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب وقت ممكن".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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