سلطة الانتخابات بالجزائر: لم نتلق أي إخطار بحدوث تجاوزات

الجزائر/ عباس ميموني/ الخليج 365
أعلن الناطق باسم السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، علي ذراع، الخميس، للأناضول، عدم تلقي إخطارات تتعلق بالتزوير أو المساس بنزاهة الرئاسيات.
وقال ذراع، "لم نتلق أي إخطار بشأن وقوع تزوير أو تجاوزات طيلة مجريات عملية التصويت من الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ) إلى غاية الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00)".
وبشأن بيان مديرية المترشح عبد المجيد تبون، الذي تحدث عن وفاة مراقب تابع لها بمحافظة البيض (غرب)، عقب شجار مع أحد الأشخاص، أدان ذراع، "الحادثة".
وقال "نحن ندين كل أشكال العنف مهما كان مصدرها وطبيعتها".
وعن مدى تحكم السلطة المستقلة للانتخابات، في العملية التي تسند لها لأول مرة في التاريخ، أفاد المتحدث، بسعي "الهيئة للتأسيس لشيء جديد في الجزائر لضمان نزاهة الانتخابات، وفق القانون، وبالشكل الذي يكرس إرادة الشعب".
وأضاف، أن سلطة الانتخابات، ستجري تقييما شامل للعملية بعد إعلان النتائج النهائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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